In Sicilia poche donne in politica e cresce la mobilitazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Contro la tentazione della politica Siciliana (specie, evidentemente, quella maschile) di "dimezzare" le donne nei posti di potere, cresce la mobilitazione. All'orizzonte la seduta del 15 ottobre dell'Assemblea regionale Siciliana, dove i 70 deputati affronteranno ancora la discussione del ddl "Norme in materia di enti locali". Contestata, fra le altre, quella che taglia di netto la quota minima fissata di presenza delle donne nelle Giunte comunali, dal 40 al 20 per cento. La pressione delle donne e dell'associazionismo democratico sta costringendo quanto meno l'Assemblea regionale Siciliana, governata da una maggioranza di centrodestra, a riflettere.

In Sicilia poche donne in politica e cresce la mobilitazione - La pressione delle donne e dell'associazionismo democratico sta costringendo quanto meno l'Assemblea regionale siciliana, governata da una maggioranza di centrodestra, a riflettere. Antichi e mai superati equilibri politico-correntizi che, in tal modo, rischiano di non potere essere mantenuti". . (Agi.it)

In Sicilia poche donne in politica e cresce la mobilitazione - "Vedremo se, nei prossimi giorni, l'Ars farà marcia indietro in aula rispetto alla prevista norma - incalza Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio la Torre - bisogna tenere alta la pressione per potere giungere a un risultato che esalti la civiltà di fronte all'arretramento culturale a cui assistiamo in questi giorni. (Agi.it)

