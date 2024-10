Il Trentino-Alto Adige è la regione più cara d'Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Trentino Alto Adige è la regione più cara d’Italia, lo dice il report annuale dell’Istat dal titolo “Le spese per i consumi delle famiglie – anno 2023”. Secondo i numeri dell’istituto nazionale statistico dunque il Trentino – Alto Adige è la regione dove serve più denaro per vivere, per quanto Trentotoday.it - Il Trentino-Alto Adige è la regione più cara d'Italia Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilè lapiùd’, lo dice il report annuale dell’Istat dal titolo “Le spese per i consumi delle famiglie – anno 2023”. Secondo i numeri dell’istituto nazionale statistico dunque ilè ladove serve più denaro per vivere, per quanto

