Ilfoglio.it - Il terzo polo evapora. Anche in banca

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilè defunto. Praticamente non è mai esistito non solo perché tutte le ipotesi di costruire un’aggregazioneria intorno al Montepa Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti