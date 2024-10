Chietitoday.it - Il round più bello di Emanuele Cavallucci: ha detto sì alla sua Sara e si è sposato

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Signore e signori vi presento la mia futura moglie. Una donna meravigliosa, una donna unica, un’amica, una amante, una compagna di vita !!! Grazie per tutto quello che hai portato nella mia vita, non smetterò mai di ringraziarti". Scriveva così sui social in data 3 settembre