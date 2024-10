Ilgiornale.it - Il risveglio gastronomico di Palermo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A lungo priva di indirizzi di qualità, il capoluogo siciliano sta vivendo un momento di grande rilancio, che ha i suoi portabandiera nei due stellati Mec Restaurant (in un museo altamente tecnologico!) e Gagini. E poi ci sono ristoranti storici in cerca di riscatto, osterie più o meno contemporanee, notevoli pizzerie. E in provincia