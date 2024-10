Linkiesta.it - Il meraviglioso racconto biblico della creazione del mondo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l’abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque». Non mi viene in mente un attacco altrettanto memorabile. «L’intera Gallia è divisa in tre parti»: anche l’incipit di Giulio Cesare è bruciante, ma non così. «Pioveva su tutte le Langhe. Lassù, a San Benedetto, mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra»: Beppe Fenoglio sapeva come iniziare i libri. Pure Cervantes: «In un borgoMancha il cui nome non mi viene in mente, non molto tempo fa viveva un cavaliere di quelli con la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, un ronzino magro e un levriero corridore». E Tolstoj: «Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo». Melville fu ancora più secco: «Chiamatemi Ismaele». Nessun attacco, però, vale quelloBibbia.