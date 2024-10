Il generale Vannacci nei guai per diffamazione: "Imputazione coatta" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gip militare di Roma ha respinto l'istanza di archiviazione avanzata dalla procura per il prospettato reato di diffamazione militare commesso dal generale Roberto Vannacci, europarlamentare eletto da indipendente nelle file della Lega. Secondo l'accusa con il libro "Il Mondo al Contrario" Today.it - Il generale Vannacci nei guai per diffamazione: "Imputazione coatta" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gip militare di Roma ha respinto l'istanza di archiviazione avanzata dalla procura per il prospettato reato dimilitare commesso dalRoberto, europarlamentare eletto da indipendente nelle file della Lega. Secondo l'accusa con il libro "Il Mondo al Contrario"

