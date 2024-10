Torinotoday.it - Il duo Dillon-Torquati in un concerto a Pinerolo tra Oriente e Occidente

Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Duoha tra le sue peculiarità la riscoperta di repertori poco frequentati del ‘900 storico e soprattutto l’attenzione per la musica contemporanea, per la quale i due artisti sono diventati un punto di riferimento indiscutibile. L’occasione per ascoltare il violoncellista