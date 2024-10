Lanazione.it - Il Consiglio Direttivo dell’Aci Arezzo ha riconfermato Bernardo Mennini Presidente dell’Aci

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Ilhadell’ ACI (Automobil Club) di, per il prossimo quadriennio 2024-2028., 56 anni libero professionista, con alle spalle una solida esperienza in enti ed aziende pubbliche e private.è componente delGenerale di Aci Italia ed amministratore in alcune società di Aci.