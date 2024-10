Milanotoday.it - I lavoratori di una divisione di MM annunciano uno sciopero

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Unocon tanto di presidio per rivendicare una serie di diritti die lavoratrici. Lunedì 14 ottobre ci sarà lodeidellaCasa di MM, azienda del Comune di Milano. I dipendenti hanno annunciato un contestuale presidio previsto per le 10 in via del