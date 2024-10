Abruzzo24ore.tv - I Carabinieri intensificano i controlli nei pressi delle scuole

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pescara - Nei giorni scorsi, idel N.O.R. - Sezione Operativa della Compagnia di Pescara, a conclusione di servizi tesi al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici pescaresi, hanno proceduto a mirati, rinvenendo, all’esito di una perquisizione personale nei confronti di un minorenne, gr.12,6 di hashish ed un bilancino di precisione. Per questi motivi il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria Minorile deL’Aquila. Ihanno intensificato inei principali luoghi di aggregazione giovanile ed in prossimità degli istituti scolastici, rafforzando il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, troppo spesso all’origine di condotte illecite sfociate, soprattutto nel recente passato, in gravi e cruenti eventi delittuosi.