Greta Thunberg a Milano | l’ambientalista in corteo per Fridays for Future

Milano - Studenti e collettivi pro Palestina si sono radunati questa mattina, venerdì 11 ottobre, in largo Cairoli per la manifestazione Fridays for Future, il movimento ambientalista per il clima, alla quale partecipano anche i movimenti dei giovani palestinesi. Presente anche l'attivistaGreta Thunberg. L'hashtag scelto per la manifestazione è infatti molto legato alla guerra Israelo-palestinese: stopgenocide. L'ultima volta che Thunberg venne a Milano fu nel 2021 per partecipare, nel centro congressi MiC, a Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla riunione dei ministri dell'Ambiente in vista della Cop26, conferenza annuale dell'Onu. Il primo sciopero scolastico per il clima venne organizzato nel 2018 proprio dall'attivista svedese allora 15enne.

