Agrigentonotizie.it - Girasole Cafè, musica dal vivo con Vito De Canzio e i “Three under cover”

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre, alin via Atenea, appuntamento con ladalpromosso da AgriSound. Alle 22,30, dopo l’aperitivo rinforzato, il concerto diDecon i. “The voice of Palermo” canterà brani in chiave acustica di Tom Jones, Eric Clapton, Ray