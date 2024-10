Bergamonews.it - Giornate Fai d’autunno, week-end all’insegna della bellezza in Bergamasca

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tornano leFAI, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Nelledi sabato 12 e domenica 13 ottobre da Nord a SudPenisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città. In Lombardia verranno aperti 123 beni in 49 comuniRegione (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.fai.it), grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del FAI attivi in Italia e nella Regione.