Messinatoday.it - Fuochi d’artificio e auto con musica a palla in piena notte, Sos alla polizia municipale per controlli e repressione

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)con. Non c’è pace ditra la via Sant'Agostino, Piazza Falconieri, Via Dina e Clarenza, fino al Viale Principe Umberto, per poi proseguire fino al Sacrario.Lo denuncia con una nota il vicepresidente della II Commissione Nicola Laura per conto dei