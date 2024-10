Funerali di Marcello De Angelis, domani l’addio al 25enne ucciso a coltellate per aver difeso il nipote (Di venerdì 11 ottobre 2024) Addio a Marcello De Angelis, domani sono in programma la camera ardente all'ospedale dI Tor Vergata ed il funerale alla parrocchia di San Giustino Martire. Fanpage.it - Funerali di Marcello De Angelis, domani l’addio al 25enne ucciso a coltellate per aver difeso il nipote Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Addio aDesono in programma la camera ardente all'ospedale dI Tor Vergata ed il funerale alla parrocchia di San Giustino Martire.

Chi è Marcello De Angelis - ucciso a 25 anni dai “pesciaroli” per aver difeso il nipote 15enne - Un litigio tra due amici adolescenti diventa una faida tra famiglie nel corso di una notte. Così Marcello De Angelis viene ucciso a coltellate da Manuele Colecchia, che guida la spedizione punitiva dei "pesciaroli" dell'Alessandrino per vendicare "l'onore" del figlio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Difende il nipote durante lite tra quindicenni : Marcello De Angelis ucciso a coltellate a 25 anni - Una serie di eventi che sono precipitati. De Angelis, insieme al nipote e alla madre di quest’ultimo, è andato a cercare il ragazzo con cui il nipote aveva litigato. Tragedia a Roma. Mentre il giovane si accasciava a terra gravemente ferito, gli aggressori sono fuggiti. In base alle informazioni raccolte, sia Marcello De Angelis che il 45enne arrestato avevano alle spalle dei precedenti. (Thesocialpost.it)

Roma - difende il nipote durante lite tra quindicenni : Marcello De Angelis ucciso a coltellate a 25 anni - arrestato l'aggressore - Un venticinquenne, Marcello De Angelis, è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma.... (Ilmattino.it)