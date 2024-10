Fs:sciopero 12-13 ottobre, molti disagi (Di venerdì 11 ottobre 2024) 19.08 sciopero nazionale del personale Ferrovie dello Stato, dalle 21 di domani 12 ottobre alle 21 del 13. La mobilitazione è stata proclamata da alcuni sindacati autonomi. Adeguamenti salariali, problemi legati alle condizioni di lavoro e sicurezza, le rivendicazioni. Fs in una nota avverte che lo sciopero "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali". Cancellazioni e ritardi anche prima e oltre l' orario della protesta. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 19.08nazionale del personale Ferrovie dello Stato, dalle 21 di domani 12alle 21 del 13. La mobilitazione è stata proclamata da alcuni sindacati autonomi. Adeguamenti salariali, problemi legati alle condizioni di lavoro e sicurezza, le rivendicazioni. Fs in una nota avverte che lo"potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali". Cancellazioni e ritardi anche prima e oltre l' orario della protesta.

