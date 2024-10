Fridays for Future, Greta Thunberg a Milano con la kefiah (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future che oggi ha interessato Milano con partenza da largo Cairoli. L’attivista svedese, insieme a un migliaio di partecipanti, in marcia per chiedere non solo giustizia climatica ma anche per sostenere la causa palestinese. “Stop Genocide, Stop Ecocide” si legge su uno striscione in testa al corteo. Greta, che ha sfilato indossando una kefiah, torna a Milano per una manifestazione dopo tre anni. Lapresse.it - Fridays for Future, Greta Thunberg a Milano con la kefiah Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è anchealla manifestazione deiforche oggi ha interessatocon partenza da largo Cairoli. L’attivista svedese, insieme a un migliaio di partecipanti, in marcia per chiedere non solo giustizia climatica ma anche per sostenere la causa palestinese. “Stop Genocide, Stop Ecocide” si legge su uno striscione in testa al corteo., che ha sfilato indossando una, torna aper una manifestazione dopo tre anni.

