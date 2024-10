.com - Firenze: mal di gola e tosse, intossicati diversi medici durante convegno

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Stamattina, 11 ottobre 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti a, in lungarno del Tempio, per verifiche tecniche, anche con il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico (Nbcr) in seguito al malore accusato da alcuniper l'irritazione delle vie aeree L'articolo: mal diproviene daPost.