Firenze, aperitivo col jazz al Mercato Centrale: ecco le serate "Jazziamo di gusto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024. Questo ottobre il ritmo del jazz incontra le bontà del Mercato Centrale di Firenze. "jazziamo di gusto" è la rassegna di musica dal vivo che per tutti i martedì di ottobre animerà il primo piano del Mercato Centrale di Firenze. Un'occasione per ascoltare buona musica davanti alle prelibatezze del Mercato Centrale, che quest'anno ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Ogni martedì del mese, a partire dalle 18:30 in poi, si esibirà una jazz band: dalla chitarra al contrabbasso dal piano alla batteria, dalla tromba al sassofono. Ce ne sarà per tutti i gusti. Il 15 ottobre Alessandra Turco alla voce, Franco Santarnecchi al piano e Renato Marcianò al basso elettrico. Il 22 ottobre Gabriella Scornavacche alla voce, Luigi Genise al piano, Antonio Sammauro alla tromba.

