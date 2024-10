Pisatoday.it - Festa d'Autunno a Molina di Quosa

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Stand gastronomici, banchetti d'artigianato, prodotti a chilometro zero, eventi e intrattenimento per tutti. Domenica 20 ottobre 2024, adi, torna lad': un appuntamento di grande richiamo per tutto il Pisano, ricco di tradizione, che si svolgerà nel cuore della frazione