Firenzetoday.it - Fermata con l’accusa di tentato furto in appartamento, secondo arresto in 24 ore

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDenunciata nelle ultime due settimane per una serie furti, almeno sei volte, sulla base di quanto al momento emerso, messi a segno per lo più su autovetture, mercoledì scorso era stata infine arrestata condi indebito utilizzo