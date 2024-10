FC 25 SBC Aggiornamento TOTW (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “Aggiornamento TOTW” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25. Prima di scoprire come completare la Aggiornamento TOTW 1 scoprite qui quali giocatori potete trovare, abbiamo raccolto tutti i TOTW che sono usciti in un unico posto! Aggiornamento TOTW Sfide: 1 Premio: 1x TOTW 1-4 Player Pack Non scambiab. Ripetibile: NO – Si riattiva dopo 1 giorno Scadenza: ogni 7 giorni 1 – 442 Gioc. con TOT min 85: min 1 Valutazione squadra: min 84 Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre Imiglioridififa.com - FC 25 SBC Aggiornamento TOTW Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25. Prima di scoprire come completare la1 scoprite qui quali giocatori potete trovare, abbiamo raccolto tutti iche sono usciti in un unico posto!Sfide: 1 Premio: 1x1-4 Player Pack Non scambiab. Ripetibile: NO – Si riattiva dopo 1 giorno Scadenza: ogni 7 giorni 1 – 442 Gioc. con TOT min 85: min 1 Valutazione squadra: min 84 Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre

