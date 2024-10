Imiglioridififa.com - FC 25, Evoluzione Attacco rafforzato per rendere il tuo COC il primo dei difensori!

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata all’denominata “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 dal 11 ottobre 2024. Trasforma le tue stelle offensive in baluardi difensivi. Potenzia la loro DIF per bilanciarne l’abilità in, creando elementi versatili pronti a qualsiasi sfida in Rush totale.