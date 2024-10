Liberoquotidiano.it - Energia, Leotta (E.On): "Innovazione e consapevolezza protagoniste transizione"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Laenergetica deve potersi basare su alcuni presupposti fondamentali: la leva dell'tecnologica e ladelle persone, che sono le veredella trasformazione in atto verso un futuro energeticamente sostenibile". Così Daniela, Chief Strategy, Sustainability&Communication Director di E.On Italia, in occasione del Salone della Csr e dell'sociale, a Milano. "E' compito delle aziende come la nostra tenere conto dell'impatto sociale di questo cambiamento e della necessità di rendere sempre più evidenti i benefici per la comunità e la società in generale. Solo così lo sviluppo decentralizzato delle Fer potrà essere fluido ed efficace e lasarà concreta e accessibile a tutti”, afferma.