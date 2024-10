Ilfattoquotidiano.it - Ecofuturo tv, dall’inquinamento urbano alle tecnologie per ridurre le emissioni: la quinta puntata

(Di venerdì 11 ottobre 2024) NelladiTV, si esplorano varie innovazioni ecologiche e sostenibili. Si inizia con l’introduzione del giornalista Alessandro Macina, che parla di inquinamento, seguito da un’intervista di Jacopo Fo all’architetto Roberto Beni sull’uso di pavimentazioni filtranti per il drenaggio delle acque piovane. Successivamente, il professor Francesco Corvaro, inviato speciale del governo per il clima alla COP28, discute l’uso delle ecoperle. Si parla poi di interventi edilizi sostenibili come la sostituzione delle caldaie con pompe di calore, illustrato dall’Ad di Ennovia, Angelica Agosta. Viene anche mostrato un esempio concreto di riqualificazione energetica in un condominio a Scandicci, che ha migliorato la sua classe energetica grazie a un impianto geotermico, eliminando ledelle vecchie caldaie a gas.