Liberoquotidiano.it - Ecco chi è l'uomo che spiava il conto alle Meloni (e le inquietanti testimonianze dei vicini di casa)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da “stakanovista” a “spione” il passo è breve. Stiamo parlando di Vincenzo Coviello, 52 anni di Bitonto, il bancario di Banca Intesa chei conti delle sorelle, Giorgia e Arianna. I suoi colleghi lo definiscono "molto curioso” e “impeccabile sul lavoro”. Sta di fatto che sia riuscito a violare i conti correnti di ministri e deputati, magistrati e forze dell'ordine etc.. Ovviamente è scattato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, conclusosi ad agosto con il licenziamento per giusta causa. Coviello ha cercato di discolparsi, definendosi un “maniaco del controllo” e non un “pettegolo” come ha vociferato qualche politico di paese. Queste le parole di Coviello: “Non ho più fatto interrogazioni da ottobre 2023, dopo essere stato richiamato dal direttore, in seguito ai primi controlli”. In realtà, è andato avanti con questi “controlli” fino ad aprile.