Disinformazione e Fake News | strategie di Sicurezza

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, alle ore 10.30 – presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria al campus di Fisciano – si terrà il Workshop/Evento dal titolo “die Prevenzione”. Il Workshop intende presentare e raccontare gli sviluppi di ricerca dello “Spoke 2” del Progetto SERICS (Security and Rights In the CyberSpace), finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 4, componente 2 Linea 7 “Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti”) e ad oggi al suo secondo anno di attività. L’obiettivo di studio dello Spoke 2 è sviluppare strumenti innovativi per monitorare, rilevare e mitigare il fenomeno dell’Information Disorder, con un focus sullae sulla manipolazione delle informazioni online.