DIRETTA | Le notizie dell’11 ottobre: le mosse della Juventus sul mercato, le possibili sanzioni per il caso ultras (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, venerdì 11 ottobre: il postpartita e le analisi sulla Nazionale in campo ieri e il mercato È tempo di analisi per l’Italia che ieri sera all’Olimpico ha pareggiato 2-2 contro il Belgio in una partita prima dominata e poi cambiata dal rosso a Pellegrini. Buone sensazioni comunque dagli Azzurri. E poi il mercato che è tornato a fare capolino, con la Juve impegnata nella ricerca del sostituto dell’infortunato Bremer. Giuntoli (LaPresse) – calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra DIRETTA su Calciomercato.it. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie dell’11 ottobre: le mosse della Juventus sul mercato, le possibili sanzioni per il caso ultras Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, venerdì 11: il postpartita e le analisi sulla Nazionale in campo ieri e ilÈ tempo di analisi per l’Italia che ieri sera all’Olimpico ha pareggiato 2-2 contro il Belgio in una partita prima dominata e poi cambiata dal rosso a Pellegrini. Buone sensazioni comunque dagli Azzurri. E poi ilche è tornato a fare capolino, con la Juve impegnata nella ricerca del sostituto dell’infortunato Bremer. Giuntoli (LaPresse) – calcio.itTutte lepiù interessanti di giornata: segui la nostrasu Calcio.it.

