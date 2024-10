Perugiatoday.it - Dinamismo e luce: il Futurismo di Dottori alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il perugino Gerardo, pioniere e visionario dell’arte futurista, cattura ildella natura e lo trasforma in una dimensione che trascende il visibile. Le sue opere non raccontano mai tramonti, ma albe e aurore simbolo di un futuro in continua evoluzione dove laè rinnovata