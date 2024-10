Diana Del Bufalo: "Credevo di non sapere recitare. Ecco l’attrice fichissima e simpatica che mi ha ispirata" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra gli artisti in Italia che sanno fare proprio tutto c'è di sicuro Diana Del Bufalo. Cantante, attrice, comica, presentatrice. La incontriamo in occasione di uno show sensazionale che porta in scena la magia del musical con quella della musica dal vivo. Dopo la première presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in cinque date eve Milleunadonna.it - Diana Del Bufalo: "Credevo di non sapere recitare. Ecco l’attrice fichissima e simpatica che mi ha ispirata" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra gli artisti in Italia che sanno fare proprio tutto c'è di sicuroDel. Cantante, attrice, comica, presentatrice. La incontriamo in occasione di uno show sensazionale che porta in scena la magia del musical con quella della musica dal vivo. Dopo la première presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in cinque date eve

“Tra sogni e desideri” - lo show musicale di Diana Del Bufalo - Un viaggio lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita; due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. (Ildenaro.it)

‘Tra sogni e desideri’ - Diana Del Bufalo a teatro con le colonne sonore della Disney - Performer, Club Ginnastico Benevento. Tutti animeranno e comporranno il palco del grande show de Tra sogni e desideri. Direttore d’Orchestra, Marco Attura. Una trasposizione cinematografica in chiave musicale in un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario. (Funweek.it)