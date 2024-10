Lapresse.it - Delitto Avetrana, Valentina Misseri: “Chi ha ucciso Sarah Scazzi? Mio padre”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi ha? “Mio. Ma strasicuro proprio. Secondo me lui ci ha provato con. Giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mioha temuto chel’avrebbe raccontata a noi anche per salvarsi o per scappare. Quindi secondo me lui è lì che poi l’ha voluta zittire, l’ha voluta zittire per sempre. Buona parte dell’opinione pubblica pensa che io faccia parte di una famiglia di assassini, quindi comunque io vengo chiamata assassina”. Lo ha detto, figlia di Michelee sorella di Sabrina, condannata con la madre per l’omicidio della cuginetta, a Far West su Rai3. Ci sono state forzature per arrivare alla colpevolezza di tua sorella e di madre? “Secondo me sì, un po’ sono proprio le carte che me lo dicono, perché comunque la prima versione ha un senso logico, cioè lineare.