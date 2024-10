Iodonna.it - Dagli anni Duemila, torna il mascara colorato. Un tocco pop per trucchi occhi dal sapore fatato

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerd√¨ 11 ottobre 2024) Non solo nero e marrone: tra le tendenze truccoautunno 2024il, grande must e revival degli2000. Perfetto per stravolgere le ‚Äúclassiche‚ÄĚ regole del make up con infinite potenzialit√† di combinazione colore, sia con contrasti cromatici che con armonie ton sur ton, ilrievoca il fascino pop dei primi