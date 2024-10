Covid Italia, nuovi casi in calo: in Lombardia incidenza più alta (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia, il 9% in meno rispetto alla settimana precedente. Nel periodo 3-9 ottobre l'incidenza è pari a 20 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla precedente rilevazione (22 casi per 100.000 abitanti nella settimana 26 settembre-2 ottobre). L’indice di trasmissibilità (Rt) al primo ottobre L'articolo Covid Italia, nuovi casi in calo: in Lombardia incidenza più alta proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In lievediin, il 9% in meno rispetto alla settimana precedente. Nel periodo 3-9 ottobre l'è pari a 20per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla precedente rilevazione (22per 100.000 abitanti nella settimana 26 settembre-2 ottobre). L’indice di trasmissibilità (Rt) al primo ottobre L'articoloin: inpiùproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

