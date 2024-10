Unlimitednews.it - Corporate Reputation, Bocedi (Campari) “Monitorare soglie di rischio”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Il digitale è una grandissima opportunità per ogni organizzazione attiva e presente su scala globale perchè dà la possibilità di raggiungere tantissime persone e permette di costruire la propria reputazione in maniera molto più ramificata e puntuale. Servono anche attenzioni, perchè essere così esposti significa anche avere maggiori possibilità di incappare in momenti di difficoltà. Da qui la fondamentale importanza di un attento monitoraggio nella costruzione positiva della propria reputazione”. Lo ha detto Enrico, Global Public Affairs, Communications & Sustainability Senior Director diGroup in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo “: tendenze emergenti e implicazioni strategiche”, realizzata da ICCH e Università IULM. xm4/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo