Cometto Oms | Carenza infermieri e personale solo una delle criticità

(Adnkronos) – A livello globale "le difficoltà relative al personale sanitario vanno oltre le carenze numeriche. A ogni livello del mercato del lavoro sanitario emergono problematiche specifiche, come istruzione di scarsa qualità, mancanza di risorse finanziarie per assorbire i neolaureati e difficoltà nella distribuzione equa e alla gestione efficace del personale sanitario. Identificare correttamente le

