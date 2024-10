Ilfoglio.it - Colpite di nuovo le basi Unifil: feriti due cingalesi

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo l'attacco in Libano di ieri, stamattina Israele ha attaccato diuna sede della missione Onunella sua base principale di Naqoura, in c Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti