Cinema, Dybala protagonista dello spot di 'Venom: The Last Dance'

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (LaPresse) Paulodi Venom: The, in occasione dell’uscita in sala dell’ultimo capitolo della saga in programma il 24 ottobre. Il campione argentino e la sua “Mask”, la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d’eccezione di unonel qualesi trasforma in Venom. Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato al Premio Oscar Tom Hardy, anche Pauloindossa una maschera. “Ho sempre amato l’universo Marvel, sono sempre stato un grande appassionato ed essere stato scelto per promuovere il film Venom: TheDance in Italia è davvero un sogno che si avvera.” — ha dichiarato— “Spero di poter fare altre esperienze simili in futuro.