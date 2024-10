Cina-Italia: Roma ospita conferenza per promuovere immagine di Wuhan (1) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott – (Xinhua) – Ieri si e’ tenuta a Roma una conferenza per promuovere l’immagine della citta’ di Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hubei, a tema “Incontra Wuhan a Roma”. Durante l’evento, i membri di una delegazione proveniente dalla citta’ hanno presentato agli ospiti cinesi e Italiani le risorse culturali e turistiche, nonche’ altri aspetti di Wuhan. Durante la conferenza, il Concorso internazionale di composizione “Chu Cai” di Wuhan e la scuola di lingua cinese “Zhonghua” di Roma hanno firmato un accordo quadro di cooperazione. Nel corso dell’evento, si e’ tenuta anche una mostra sul patrimonio culturale immateriale a tema “Ricamo Han”. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-Italia: Roma ospita conferenza per promuovere immagine di Wuhan (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ott – (Xinhua) – Ieri si e’ tenuta aunaperl’della citta’ di, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hubei, a tema “Incontra”. Durante l’evento, i membri di una delegazione proveniente dalla citta’ hanno presentato agli ospiti cinesi eni le risorse culturali e turistiche, nonche’ altri aspetti di. Durante la, il Concorso internazionale di composizione “Chu Cai” die la scuola di lingua cinese “Zhonghua” dihanno firmato un accordo quadro di cooperazione. Nel corso dell’evento, si e’ tenuta anche una mostra sul patrimonio culturale immateriale a tema “Ricamo Han”. (Xin) Agenzia Xinhua

