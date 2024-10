Romadailynews.it - Cina: Centro lancio Xichang, razzo vettore Long March-3B decolla (2)

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ott – (Xinhua) – Un-3B che trasporta un nuovo satellite per i servizi Internet in orbita altadaldisatellitare di, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 10 ottobre 2024. Il satellite e’ stato lanciato alle 21:50 (ora di Pechino) ed e’ entrato nell’orbita prestabilita. Si tratta del terzo membro di un gruppo di satelliti in orbita alta per la trasmissione di Internet. (Xin) Agenzia Xinhua