Oasport.it - Ciclismo, i convocati dell’Italia per gli Europei Gravel: si corre ad Asiago, spiccano Oss e Persico

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I boschi dell’Altopiano disi preparano a ospitare glidi, in programma a venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Gli atleti saranno impegnati lungo un circuito di 51 km: gli uomini si cimenteranno in tre giri (per complessivi 153 km), mentre le donne pedaleranno per un paio di tornate (totale di 102 km). Si torna dunque in scena in questa specialità dell’universo ciclistico in forte espansione, come dimostrano i numeri delle vendite di mezzi specifici, a una settimana di distanza dai Mondiali. L’Italia spera di essere protagonista in casa, guidata da atleti di riferimento come Daniel Oss e Silvia. Il CT Daniele Pontoni ha convocato per l’occasione dieci azzurri (cinque uomini e cinque donne), che per ogni giro del tracciato, caratterizzato per il 70% da strade sterrate, dovranno fronteggiare 800 metri di dislivello.