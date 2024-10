Metropolitanmagazine.it - Chi è Ivan Granatino: moglie e vita privata del cantante

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è uno degli artisti più amati della scena musicale campana e recentemente ha pubblicato il nuovo album Famiglia, oltre ad essere stato protagonista anche al cinema nel film Ammore e Mala, il successo con The Voice Oggi ilsarà ospite dell’ultimo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera ealla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nato a Caserta nel 1984, si appassiona da bambino alla musica grazie al padre, Lino. La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per tutto lo stivale.