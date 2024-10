Fanpage.it - Charli XCX lancia il nuovo “brat” e si veste di glitter e trasparenze

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)XCX"brat and it's completely different but also still brat" la nuova versione ricca di collaborazioni di uno degli album più apprezzati del 2024: nelle foto di lancio del disco, la cantante britannica si presenta come la regina dell'electropop.