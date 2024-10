Ilrestodelcarlino.it - Cellurale torna a Montale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo appena 3 gare di campionato Nicolòha salutato la Pro Patria San Felice. Il pivot classe ’99, che era andato a segno nel 7-1 del debutto in Coppa di C1 contro il Ponte Rodoni, ha rescisso col club giallorosso e ha firmato con ilin C2, la società con cui aveva giocato nelle ultime 3 stagioni di C1. Intanto in Coppa di C1 mercoledì sera è arrivata un’altra pesante sconfitta per il Sassuolo (quarto ko su 4 gare ufficiali), sconfitto per 6-0 a Bagnarola di Cesenatico dal Gatteo che aveva chiuso avanti 1-0 a fine primo tempo. Nel girone "C" i neroverdi restano a zero e per passare il turno e andare in semifinale saranno obbligati a battere in casa sabato 2 novembre il Baraccaluga con almeno 9 reti di scarto.