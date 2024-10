Lapresse.it - Caso doping, Wierer: “Sinner tosto, non è semplice concentrarsi solo su tennis”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “è eccezionale, ha una grinta e una determinazione pazzesca. Tanti vorrebbero essere come lui, che vuole sempre vincere e non molla mai. Uno che vuole sempre vincere, ma che è rimasto con i piedi per terra. Conta molto la testa”. Lo ha detto la biatleta Dorotheanel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, a proposito delta altoatesino. A proposito della reazione alla vicendadiha aggiunto: “Non me lo aspettavo così forte, anche perchè devi essere veramentecome carattere e concentrartisule non avere altri pensieri. Non è scontato per un atleta di altissimo livello, poi lui è super richiesto e non è per niente. Se la sta cavando bene, direi”.