Reggiotoday.it - Capodanno Rai, a breve l'annuncio di Occhiuto e ormai tutti parlano di Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo sanno, ma non si può dire. E' atteso a brevissimo il grandedel governatore Robertosulla location deltelevisivo Rai, conquistato per la seconda volta consecutiva dalla. Nelle ultime settimane sono stati effettuati doverosi sopralluoghi in