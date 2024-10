Lapresse.it - Canosa di Puglia, sequestrata da Gdf piantagione di cannabis

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale Barletta Andria Trani hanno individuato un capannone nell’agro didiadibito alla coltivazione disativa, ovvero quella utilizzata esclusivamente per uso industriale e priva di qualsivoglia tipo di effetto drogante, ma che nella realtà dei fatti risultava di un livello di Thc (tetraidrocannabinolo, principio attivo della marijuana) superiore ai limiti previsti dalla legge e, dunque, si qualificava come vera e propria sostanza stupefacente. Il proprietario dellaè stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.