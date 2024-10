Calciomercato Napoli, dal Napoli al PSG: boom Manna (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli azzurri sono intenzionati a lavorare in grande, a gennaio si prepara il grosso colpo dal Paris Saint Germain. Ci lavora Manna. Il Napoli sta pensando al mercato di gennaio, gli azzurri vogliono proseguire il modus operandi introdotto da Antonio Conte nella passata sessione di mercato. Gli azzurri hanno abituato adesso i propri tifosi a calciatori di altissimo valore. Nello specifico, le operazioni che hanno portato ai piedi del Vesuvio gente del calibro di Romelu Lukaku e Scott McTominay hanno fatto sognare i tifosi partenopei. Ora non si può più tornare indietro, non ci si può nascondere, bisogna continuare su questa linea e sulle strategie imposte dal direttore sportivo Giovanni Manna. L’ex Juventus sta cercando di strappare al PSG un calciatore richiesto anche dalla diretta concorrente, La Vecchia Signora. Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, dal Napoli al PSG: boom Manna Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli azzurri sono intenzionati a lavorare in grande, a gennaio si prepara il grosso colpo dal Paris Saint Germain. Ci lavora. Ilsta pensando al mercato di gennaio, gli azzurri vogliono proseguire il modus operandi introdotto da Antonio Conte nella passata sessione di mercato. Gli azzurri hanno abituato adesso i propri tifosi a calciatori di altissimo valore. Nello specifico, le operazioni che hanno portato ai piedi del Vesuvio gente del calibro di Romelu Lukaku e Scott McTominay hanno fatto sognare i tifosi partenopei. Ora non si può più tornare indietro, non ci si può nascondere, bisogna continuare su questa linea e sulle strategie imposte dal direttore sportivo Giovanni. L’ex Juventus sta cercando di strappare al PSG un calciatore richiesto anche dalla diretta concorrente, La Vecchia Signora.

