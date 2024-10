Calcio: Milan. Scaroni "Stadi nuovi sono un'esigenza comune in Italia" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Stiamo esaminando con attenzione l'ipotesi di fare un impianto nuovo nella zona di San Siro" TRENTO - "sono partito sei anni fa con tanta frustrazione, dicendo che lo Stadio di San Siro era obsoleto e che andava rifatto. La mia proposta era di abbatterlo e di costruire lì vicino uno Stadio nuovo. A Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Milan. Scaroni "Stadi nuovi sono un'esigenza comune in Italia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Stiamo esaminando con attenzione l'ipotesi di fare un impianto nuovo nella zona di San Siro" TRENTO - "partito sei anni fa con tanta frustrazione, dicendo che loo di San Siro era obsoleto e che andava rifatto. La mia proposta era di abbatterlo e di costruire lì vicino unoo nuovo. A

Milan - Scaroni : “Ma quale ‘Scala del Calcio’? San Siro è un vecchio manufatto - va buttato giù” - Volevo abbatterlo e costruirlo uno di fianco. “Io sono presidente del Milan da più di sei anni e quando sono arrivato fatturavamo meno di 180 milioni di euro, ora se ne fatturano più di 450“, spiega Scaroni. Ne ho parlato con il Sindaco anche questa mattina. E’ stato buttato giù Wembley, ancora più iconico di San Siro” Scaroni conclude: “Ora l’ipotesi che stiamo esaminando con attenzione è quella ... (Sportface.it)