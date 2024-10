Thesocialpost.it - Cagliari, lancia sedia contro la prof che lo rimprovera: nei guai un 15enne

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un episodio di violenza scuote un istituto superiore di. Un ragazzo di 15 anni,to per l’uso del cellulare durante un’esercitazione in laboratorio, ha reagito in modo violentola sua insegnante e un assistente tecnico. Il giovane ha primato un tavolo verso l’assistente e poi, in un raptus di rabbia, ha scagliato unalaessoressa, colpendola al volto.Leggi anche: Bambino di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione: ha perso conoscenza all’improvviso Il soccorso e la mancata denuncia La docente è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sono stati assegnati alcuni giorni di prognosi per le ferite riportate. Nonostante la gravità del gesto, al momento laessoressa non ha presentato querelalo studente.